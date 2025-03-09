Diyarbakır'da Kafede Silahlı Saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü

Diyarbakır'da akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede silahlı saldırı gerçekleşti. İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Olayda 21 yaşındaki S.K. da yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA