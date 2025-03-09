Diyarbakır'da Kafede Silahlı Saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü
Diyarbakır’da, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu. Silahlı saldırıda boynundan yaralanan genç kadın hayatını kaybetti. Dünya Kadınlar Günü'nde can veren Merve Nur'un katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede silahlı saldırı gerçekleşti. İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Olayda 21 yaşındaki S.K. da yaralandı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA