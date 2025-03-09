Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltına Alındı
Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kurtuluş gözaltına alındı.
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında AKP'li kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili hakkındaki sözleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kurtuluş, hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
DİSİPLİN SÜRECİ DE BAŞLATILDI
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
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