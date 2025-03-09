Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltına Alındı

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kurtuluş gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltına Alındı

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında AKP'li kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili hakkındaki sözleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kurtuluş, hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

DİSİPLİN SÜRECİ DE BAŞLATILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurmuştu.

Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntüler Tepki Çekmişti! CHP'li Ahmet Kurtuluş Hakkında Gözaltı KararıKadıköy Belediye Meclisi'ndeki Görüntüler Tepki Çekmişti! CHP'li Ahmet Kurtuluş Hakkında Gözaltı KararıGüncel

CHP, AKP'li Kadın Üyeye Hakarete Karşı Harekete GeçtiCHP, AKP'li Kadın Üyeye Hakarete Karşı Harekete GeçtiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kadıköy Kadıköy Belediyesi CHP AKP
Son Güncelleme:
Diyarbakır'da Kafede Silahlı Saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü
Erciyes’te Çığ Düştü! Kayak Yapan Bir Kişi Son Anda Kurtuldu! Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı Erciyes’te Çığ Düştü! Çığın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu
Süper Balık Diye Biliniyor! Haftada 3 Tane Yemek Vücuttan İltihabı Söküyor, Tıkalı Damarları Açıyor, Protein ve Demir Depoluyor Süper Balık Diye Biliniyor! Haftada 3 Tane Yemek Vücuttan İltihabı Söküyor, Tıkalı Damarları Açıyor
Bu Burçlar Okul ve İş Hayatında Başarıdan Başarıya Koşuyor! Zenginliğin Anahtarı Onların Elinde Bu Burçlar Okul ve İş Hayatında Başarıdan Başarıya Koşuyor! Zenginliğin Anahtarı Onların Elinde
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir' Sözlerine Yanıt Özel'den Cumhurbaşkanı'nın 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir' Sözlerine Yanıt
Bakan Işıkhan Duyurdu: Hemofili A Hastalarının İlacı Geri Ödeme Listesine Alındı Hemofili A İlacı Geri Ödeme Kapsamına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir' Sözlerine Yanıt Özel'den Cumhurbaşkanı'nın 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir' Sözlerine Yanıt
Diyarbakır'da Kafede Silahlı Saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltına Alındı Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş Gözaltına Alındı
Sürücüler Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Trafiğe Kapalı Sürücüler Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Trafiğe Kapalı
Erciyes’te Çığ Düştü! Kayak Yapan Bir Kişi Son Anda Kurtuldu! Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı Erciyes’te Çığ Düştü! Çığın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu