Meteoroloji Açıkladı: Sıcaklık Artıyor, Bahar Havası Esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumuna ilişkin önemli tahmin ve uyarılarda bulundu. Yurdun genelinde güneş yüzünü gösterecek. Sabah ve gece saatlerinde ise birçok bölgede sis ve pus etkili olacak.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağmur, Hakkari’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Ayrıca Denizli’nin güney bölgelerinde de yerel sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIK ARTIYOR

Güneydoğu Anadolu’da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarla birlikte Marmara, Batı Karadeniz, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkili olacak. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

ÇIĞ VE DON TEHLİKESİ

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise buzlanma ve don olayları yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Kar erimesine bağlı olarak heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı da yetkililer uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi