Ece Gürel’in Ormana Gitmeden Önceki Son Paylaşımları Ortaya Çıktı

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta İstanbul’daki Belgrad Ormanı’na gittikten sonra kayboldu. Dört gün süren arama çalışmalarının ardından, arama-kurtarma ekipleri tarafından bilinci kapalı halde bulundu. Gürel, hemen Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınsa da, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ HİPOTERMİ

Uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlenen Gürel’in hipotermi geçirdiği tespit edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanımı kaybettik, gece 3.00'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, cenazesi ailesine teslim edildi. Ece Gürel, Bağcılar Güneşli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler’deki Sinan Paşa Koca Mezarlığı’na defnedildi.

BÜYÜK HAYALİ AVUSTRALYA’YA GİTMEKTİ

Ece Gürel’in, yaklaşık 10 yıl önce bir televizyon yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Programda, peyzaj mimarlığı alanında karşılaştığı zorluklardan bahseden Gürel, üçüncü üniversitesinde eğitim aldığını ve astrolojiye ilgisinin büyük olduğunu dile getirmişti. En büyük hayalinin ise Avustralya’ya gitmek olduğunu söylemişti.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Astroloji, tarot ve geleneksel ritüellere ilgisi bilinen Gürel’in, sosyal medya hesabındaki son paylaşımları da dikkat çekti. Paylaşımlarında, "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder" ve “Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabaların görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmel” gibi ifadelere yer verdiği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi