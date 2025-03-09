Silahlı Baskın, Maskeli Saldırganlar ve Milyonlarca Dolarlık Kokain: Güverteye Düşen Kaşkol Sonları Oldu

Uluslararası uyuşturucu trafiğinin rotası bu kez Kanada'dan Yalova'ya oradan İstanbul'a uzandı. Kanada'dan yola çıkan ve Portekiz bandıralı bir gemi, İspanya ve Yunanistan'da yükünü boşalttıktan sonra bakım için Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneye yanaştı. Ancak bu gemi yalnızca bakım için değil, aynı zamanda milyonlarca dolarlık bir kokain sevkiyatının merkez üssü olarak da kullanıldı.

FİLM GİBİ KAÇIŞ

Olay, 23 Şubat sabaha karşı gerçekleşti. Yüzleri maskeli şüpheliler, kayıklarla geminin bulunduğu tersaneye yanaştı. Silah zoruyla, Endonezya uyruklu iki tersane çalışanının cep telefonları ve telsizlerini gasp eden saldırganlar, işçileri bir odaya kilitledi. Hedefleri geminin jeneratör bölümünde saklanan 14 un çuvalı dolusu kokaini almaktı.

Operasyon sırasında bir çuval boş havuza düşüp yırtılınca, şüpheliler çevreye saçılan tozu hızla poşetlere doldurdu, ardından bölgeyi temizleyerek izlerini silmeye çalıştı. Kayıklarına yükledikleri çuvallarla tersaneden ayrılan şüpheliler, çalışanları serbest bırakarak ortadan kayboldu.

KAŞKOL ELE VERDİ

İhbarın ardından Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geminin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin düşen çuvaldaki maddeyi topladığı ve bölgeyi yıkadığı anlar tespit edildi. Bunun üzerine narkotik köpekleriyle detaylı bir arama yapıldı.

Ayrıca, gemide bulunan bir kaşkol kriminal incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu'nun DNA testi sonucunda, bu kaşkolun sahibi tespit edildi.

Uyuşturucu ticaretinden sabıkalı yabancı uyruklu S.D. kaşkolun sahibi çıktı.

DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU TAŞIMIŞ

Soruşturma ilerledikçe, Portekiz bandıralı geminin 2021 yılında da uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı ortaya çıktı. Üstelik, gemi bu süreçte iki kez el değiştirmişti. Jandarma ekipleri, olay gecesi tersaneden ayrılan aynı şirkete ait başka bir geminin Gürcistan’a hareket ettiğini belirledi. Şüphe üzerine Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri harekete geçti, gemi Heybeliada açıklarında durduruldu ve Altınova'ya geri getirildi. Ancak yapılan aramalarda uyuşturucu bulunamadı.

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri tekrar analiz edildi ve kaçırılan kokainin üç araçla İstanbul’a götürüldüğü belirlendi.

365 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-15' operasyonunda, piyasa değeri 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokain ele geçirildi. İstanbul ve Yalova’da gözaltına alınan 23 şüpheliden, gemiye Kanada'da yükleme sırasında sorumlu olan üçüncü kaptan ile kaşkolun sahibi S.D.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Kaynak: DHA