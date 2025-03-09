Mardinli Robin Hood! Markete Girdi, Mahallelinin Tüm Borcunu Kapattı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde duyarlı bir hayırsever, örnek bir davranışa imza attı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, bir marketin veresiye defterindeki toplam 114 bin liralık borcu ödedi.

114 BİN LİRALIK BORCU ÖDEDİ

Market sahibi Süleyman Şeyhmus, hayırseverin markete gelerek borçları kapatma isteğini ilettiğini belirterek, “Borçları hesapladık, 114 bin lira çıktı. Hayırsever vatandaş ‘Bu borcu ben ödeyeceğim, sen de defteri sileceksin’ dedi. Ayrıca herkesin bilmesi için bir ilan asmamı rica etti” dedi.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEMİŞ

Borçlarını ödemeye gelen vatandaşların büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Şeyhmus, “Kimin ödediğini sordular ama kişi ismini vermek istemedi. Ramazan ayı vesilesiyle yapılan bu hayır, borcu olan vatandaşları çok mutlu etti. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah bu örnek davranış başkalarına da ilham olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA