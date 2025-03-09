Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Yangın! Mahsur Kalanlar Var

Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Binanın birinci katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA-İHA