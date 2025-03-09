Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Yangın! Mahsur Kalanlar Var

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda vatandaşların mahsur kaldığı görüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Binanın birinci katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA-İHA

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