Akaryakıt Tankeri Devrildi: 2 Yaralı

Gaziantep'te akaryakıt yüklü tanker kaza yaptı. Feci kazada iki kişi yaralanırken litrelerce akaryakıt yola döküldü.

Akaryakıt Tankeri Devrildi: 2 Yaralı

Gaziantep'te Nurdağı-Bahçe kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği akaryakıt yüklü tanker devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Akaryakıt Tankeri Devrildi: 2 Yaralı - Resim : 1

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Tankerdeki 20 bin litre akaryakıt ise yola döküldü.

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Kaynak: DHA

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