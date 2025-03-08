Uşak'ta İki Araç Çarpıştı

Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı. Kaza sonucu, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta İki Araç Çarpıştı

Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı ile Beşinci Seyran Sokak kesişiminde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndan Beşinci Seyran Sokak istikametine dönüş almak isteyen H.Ö. (62) idaresindeki 64 ABP 305 plakalı tır Halil Kaya Gedik Bulvarı yan yol istikametinden Sivaslı istikametine giden M.Ş. (31) yönetimdeki 43 ACT 024 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yan Yatan Otomobilin Sürücüsü YaralandıYan Yatan Otomobilin Sürücüsü YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

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