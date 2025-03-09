Uyuşturucuyla Yakalanan İki Kişi Tutuklandı

Kütahya'da kontrol noktasında durdurulan araçta ve araçtaki şüphelilerin üstünden kilolarca uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Uyuşturucuyla Yakalanan İki Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan araçta ve araçta bulunan V.B. ile H.D. isimli şüphelilerin yapılan üst aramalarında 4 kilo 355 gram taş kokain bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi TutuklandıYalova’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi TutuklandıYurttan Haberler
Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 1 GözaltıSamsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 1 GözaltıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kütahya Uyuşturucu
'Hırsızlığı Bildirmemek' İşten Çıkarmada Haklı Fesih Sayıldı: Yargıtay'ın Kararı Herkesi İlgilendiriyor 'Hırsızlığı Bildirmemek' İşten Çıkarmada Haklı Fesih Sayıldı
Özgür Özel’den MİT Başkanı İbrahim Kalın’a Kritik Telefon Özel’den MİT Başkanı Kalın’a Kritik Telefon
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor