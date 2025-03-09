Uyuşturucuyla Yakalanan İki Kişi Tutuklandı
Kütahya'da kontrol noktasında durdurulan araçta ve araçtaki şüphelilerin üstünden kilolarca uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan araçta ve araçta bulunan V.B. ile H.D. isimli şüphelilerin yapılan üst aramalarında 4 kilo 355 gram taş kokain bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA