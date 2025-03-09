'Hırsızlığı Bildirmemek' İşten Çıkarmada Haklı Fesih Sayıldı: Yargıtay'ın Kararı Herkesi İlgilendiriyor

Dairenin kararına göre, Eskişehir'deki bir şirkette işletme şefi olarak görev yapan bir kişi, şirket bünyesindeki araçların deposundan mazot çalındığı yönünde tutulan tutanağı şirket yetkililerine ulaştırdı.

Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatan şirket yetkilileri, daha önce de aynı olayın yaşandığını, işletme şefinin durumdan haberdar olmasına rağmen bunu kendilerine bildirmediğini belirledi.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI

Olayı bildirmediği için 4 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan işçi; kıdem, ihbar ve manevi tazminatlarının ödenmesi talebiyle Eskişehir 2. İş Mahkemesi'nde dava açtı.

YEREL MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETTİ

Çalışanın, işvereni zarara uğratacak doğrudan bir eylem içerisinde olmadığına dikkat çeken mahkeme, iş sözleşmesinin feshine dayanak eylemin, haklı fesih ağırlığında olmadığına karar verdi. Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatının davacıya ödenmesine hükmetti.

‘SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANIŞ’

Karara yapılan itiraz üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

Daha önce yaşanan hırsızlık olayı sonrası davacının, işverenin yerine geçerek olayla ve faille ilgili tasarrufta bulunduğunun anlaşıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Disiplin soruşturma sonucunun da gösterdiği gibi işverence bu olayın affedilmesinin söz konusu olmadığı, davacı işçinin atılı eylemine bağlı sadakat borcuna aykırı davrandığının açık olduğu ve feshin haklı nedene dayandığının kabulü gerektiği gerekçesi ile davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın reddine karar verilmiştir."

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararının usul ve kanuna uygun olduğuna hükmederek, verilen kararın onanmasına hükmetti.

Kaynak: AA