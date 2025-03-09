Özgür Özel’den MİT Başkanı İbrahim Kalın’a Kritik Telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevi sivillere yönelik saldırılarla ilgili olarak, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

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Özgür Özel’den MİT Başkanı İbrahim Kalın’a Kritik Telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde Alevi sivilleri hedef alan çatışmalara ilişkin 10 kişilik bir parti heyetini Hatay'a görevlendirdiğini, heyetin Suriye sınırının sıfır noktasında konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını duyurdu.

ÖZEL'DEN KALIN'A TELEFON

Özel, ayrıca, partisinin 10 kişilik bir heyetini Hatay'a gönderdiğini ve heyetin Suriye sınırında basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Özel, MİT Başkanı Kalın ile yaptığı görüşmenin sadece bu mesele üzerine olduğunu söyledi.

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Kaynak: ANKA

Etiketler
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