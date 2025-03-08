'Suriye'de 3 Günde 340 Alevi Sivil Öldürüldü'

Suriye’de perşembe günü Alevilerin yoğun olarak yaşadığı kıyı bölgelerinde silahlı gruplar ile Suriye’nin yeni yönetimine bağlı güçler arasında başlayan ve ardından daha geniş bir bölgeye yayılan çatışmalar, Şam yönetimine bağlı ordu güçlerince büyük oranda kontrol altına alındı.

340 ALEVİ SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların yanı sıra, Şam hükümetine bağlı güçlerin sivillere yönelik saldırılarında en az 340 Alevi katledildi.

HİMEYMİM ÜSTÜNE SIĞINDILAR

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde katliam tehdidi altındaki Aleviler Lazkiye’de Rusya’nın kontrolündeki Himeymim hava üssüne sığındığı görüldü.

SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Suriye Savunma Bakanlığı, ''Esad ailesinin doğum yeri olan Kardaha'da, Aralık’ta devrilen rejime bağlı güçler olduğu iddia edilen silahlı gruplara yönelik özel operasyonlar düzenlediklerini ve Ceble'deki askeri okulu yeniden ele geçirdiklerini'' duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli Alarabiya ve Al Hadath’ın aktardığına göre, Suriye'nin sahil kentlerinde bugün temkinli bir sessizlik hakimken, Suriye ordusunun Tartus ve Lazkiye kırsallarında askeri harekatlarını sürdürdüğü belirtildi.

Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA, Şam’a bağlı güvenlik güçlerinin büyük Lazkiye ve Tartus’taki operasyonlarının ardından Lazkiye'deki İbn Sina Hastanesi çevresinde gece saatlerinde hafif düzeyde çatışmalar yaşandığı haberini geçti. Bu çatışmaların ''Esad rejiminden ayrıldığı iddia edilen güçlerce gerçekleştirilen bir saldırının ardından meydana geldiği'' iddia edildi.

Suriye Başkanı Ahmed Şaraa, ''eski rejim kalıntıları'' olarak adlandırdığı grupları derhal silahlarını teslim etmeye davet ederek, aksi takdirde çok geç olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA