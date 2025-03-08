Donald Trump Açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye 1 Trilyon Dolarlık Yatırım Sözü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gelecek dört yıl içinde Amerikan şirketlerine bir trilyon dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğunu belirterek, bahar aylarında Suudi Arabistan’a seyahat edeceğini açıkladı.

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Donald Trump Açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye 1 Trilyon Dolarlık Yatırım Sözü

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, önceki başkanlık döneminde Suudi Arabistan’ın Amerikan şirketlerine 450 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ettiğini belirtti. Trump, "Onlar zenginleşti, biz de yaşlandık. O yüzden dedim ki, 'Eğer Amerikan şirketlerine 1 trilyon dolar yatırırsanız, ben de gelirim... Dört yıl içinde. Onlar bunu kabul etti, o yüzden oraya gitmeyi düşünüyorum... Muhtemelen önümüzdeki bir buçuk ay içinde... Onlarla çok iyi bir ilişkimiz var ve çok nazikler, ama Amerikan şirketlerine askeri ekipman almak ve diğer birçok şey için çok para harcayacaklar" dedi.

UKRAYNA VE ABD HEYETLERİNDEN RIYAD'DA GÖRÜŞME

Trump'ın Özel Orta Doğu Elçisi Steve Witkoff, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın gelecek hafta Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere ABD-Ukrayna heyetlerinin toplantısına ev sahipliği yapacağını belirtti.

Oval Ofis’te basın mensuplarıyla buluşmasında Ukrayna'daki savaşa da değinerek Kiev’in bir anlaşmaya varmak istediğini belirten Trump, "Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor, çünkü bence başka şansları yok. Ayrıca Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum, çünkü belirli bir şekilde, - sadece ben biliyorum - onların da aslında başka bir seçenekleri yok" ifadelerini kullandı.

200 binden fazla Ukraynalının ABD'deki geçici ikamet statülerinin iptal edip edilmeyeceği sorusuna Trump, "Çok yakında bir karar vereceğim" ifadeleri ile yanıt verdi.

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Kaynak: ANKA

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