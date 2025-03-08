Trump’tan İmalı İran Mesajı: Bir Durum Var Bir Şeyler Olacak

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini yineleyerek, çarpıcı bir çıkış yaptı. Trump, "İran'la ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız" diyerek imalı bir mesaj verdi.

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Trump’tan İmalı İran Mesajı: Bir Durum Var Bir Şeyler Olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz” açıklamasında bulundu. Trump, yaptığı açıklamalarda, İran ile gergin ilişkilerin yakın bir dönemde yeni bir aşamaya geçeceğini belirtti.

Trump’tan İmalı İran Mesajı: Bir Durum Var Bir Şeyler Olacak - Resim : 1

'UMARIM BARIŞ ANLAŞMASI YAPABİLİRİZ'

Trump, ABD ile İran arasındaki sürecin yakın zamanda netleşeceğini ifade ederek, “İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir” şeklinde konuştu.

‘HAMANEY’E MEKTUP GÖNDERDİM’ DEMİŞTİ

Trump, aynı zamanda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini de açıklamıştı. Fox Business Network’e verdiği röportajda, bu mektubun içeriğine dair bilgiler veren Trump, mektubunda, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım” ifadelerini kullandı. Ancak İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Trump’ın söz konusu mektubu almadıklarını duyurdu.

Trump’tan İmalı İran Mesajı: Bir Durum Var Bir Şeyler Olacak - Resim : 2

İRAN, ABD İLE MÜZAKERELERİ YASAKLADI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump yönetimini "güvenilmez" olarak nitelendirerek, ABD ile müzakereleri yasaklamıştı. Hamaney, daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD’nin tavırlarının, İran’ın güvenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etmiş ve ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmeyeceklerini vurgulamıştı. İran, özellikle Trump’ın "azami baskı" politikasına karşılık, diplomatik görüşmelerin yalnızca “adil” bir temele dayanması gerektiğini savunuyor.

REST ÇEKTİLER

İran'dan üst düzey yetkililer, ABD'nin baskı ve tehdit yoluyla müzakere masasına oturmayı beklemesinin yanıltıcı olduğunu sıkça dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi isimler, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini ve bu tür görüşmelerin ancak ABD’nin baskı politikasını sona erdirmesiyle mümkün olacağını belirttiler. Erakçi, son olarak Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD'nin azami baskı politikası vee tehditleri devam ettiği sürece ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz"” şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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