Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sybiha yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'da yapılacak olan toplantıyı ele aldık. Ukrayna savaşın sona ermesini istiyor ve kalıcı barışın sağlanması için ABD'nin liderliği şart. Ayrıca ikili iş birliğimizi ilerletmenin yollarını da ele aldık"

Kaynak: DHA