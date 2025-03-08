Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sybiha yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'da yapılacak olan toplantıyı ele aldık. Ukrayna savaşın sona ermesini istiyor ve kalıcı barışın sağlanması için ABD'nin liderliği şart. Ayrıca ikili iş birliğimizi ilerletmenin yollarını da ele aldık"

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Ukrayna
Yunanistan'da Sokaklar Alev Alev: Hükümet Kıl Payı Kurtuldu Yunanistan'da Sokaklar Alev Alev: Hükümet Kıl Payı Kurtuldu
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
Türkiye'nin Gönderdiği Kuru İncirde Kanserojen Tehlike! Türkiye'nin Gönderdiği Kuru İncirde Kanserojen Tehlike!
İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler İlkbaharda Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecekler
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları 2025: Sevgiliye, Eşe, Anneye, Kardeşe Göndermek İçin En Güzel ve Anlamlı Dünya Kadınlar Günü Sözleri ve Mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel En Anlamlı Sözler ve Mesajlar
Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı İstanbul'da Taksi Ücretleri Uçak Biletini Solladı
TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu
Emekliye Çifte Bayram! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 8 Bin Liralık Ek Kazanç: Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Emekli Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam
Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek! Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek!