Yunanistan'da Sokaklar Alev Alev: Hükümet Kıl Payı Kurtuldu

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki hükümet, muhalefetin, Yunanistan'da 2 yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin sunduğu güvensizlik önergesinin parlamentoda reddedilmesiyle güvenoyu aldı.

HÜKÜMET GÜVENOYU ALDI

Önergede, tren kazasının sorumluluğu olanların bulunmaması nedeniyle hükümetin düşmesi istendi. 300 sandalyeye sahip Yunanistan meclisinde 293 milletvekilinin oy kullandığı oylamada 157 vekil ret oyu verirken, 136 vekil hükümetin düşmesi için oy kullandı. Oylama sonucunda hükümet, 157 milletvekilinin desteğiyle parlamentodan güvenoyu aldı.

SORUMLULAR TESPİT EDİLSİN TALEBİ

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat 2023'te yaşanan ve 57 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan tren kazasındaki sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve ihmallerin hasır altı edilmemesi talebiyle Atina'da halk sokağa çıktı.

Göstericiler, başkent Atina'da parlamento binası önünde bir araya gelerek, eylem yaptı. Yerel saatle 22.00 civarında polis ile eylemciler arasında gerilim yaşandı.

Yaşanan gerilimde eylemciler tarafından parlamento binası önüne molotof kokteyli atılırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: AA