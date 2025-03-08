Türkiye'den Gönderilen Asma Yaprağında 'Zehirli' Tehlike

Dünyanın en önemli sorumlarından biri haline gelen gıda güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, Avrupa ülkeleri Türkiye’den ithal ettiği ürünleri bir bir geri göndermeye devam ediyor.

Son olarak Almanya’nın Türkiye’den aldığı asma yaprağından kanserojen madde tespit edildi.

Avrupa Konseyi’nin Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan bildirimde Almanya’nın Türkiye’den aldığı asma yaprağında pestisit tespit edildiği açıklandı.

Market kontrollerinde yapılan tespitin ardından durumun ‘çok riskli’ olduğu kaydedildi. Ürünler hakkında ‘tüketiden geri çağırma’ kararı verildi.



PESTİSİT NEDİR?

Pestisitler, tarımda zararlıları öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Ancak bu kimyasallar yalnızca bitkilerde değil, toprakta, suyu ve havayı da kirletebilecek kadar tehlikeli olabilir.

Pestisitler, bitkilerin köklerinden emilerek meyve ve sebzelerin dokularına da işleyebilir. Bu durum, yüzeydeki kalıntılardan çok daha zor bir temizlik süreci yaratır.

Kaynak: Haber Merkezi