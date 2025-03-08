Türkiye'nin Gönderdiği Kuru İncirde Kanserojen Tehlike!

Dünyanın en önemli sorumlarından biri haline gelen gıda güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, Avrupa ülkeleri Türkiye’den ithal ettiği ürünleri bir bir geri göndermeye devam ediyor.

Son olarak Hollanda’nın Türkiye’den aldığı kuru incirde zehirli madde tespit edildi.

Avrupa Konseyi’nin Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan bildirimde Hollanda’nınTürkiye’den aldığı kuru incirde okratoksin tespit edildiği açıklandı.

Sınır kontrollerinde yapılan tespitin ardından durumun ‘çok riskli’ olduğu bildirildi.

Ürünlerin sınırda alıkonulduğu öğrenildi.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A, farklı Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından üretilen ve gıdalara en çok zarar veren mikotoksinler arasında yer alır. Sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir. Bu toksin; bağışıklığı kırma, böbreklerde fonksiyonel ve yapısal bozukluk yaratma ve kanser tehdidi gibi pek çok risk taşır.

Kaynak: Haber Merkezi