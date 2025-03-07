Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Tehdidi! İki Tarafa da Çağrıda Bulundu: 'Hemen Şimdi Masaya Oturun'

Ukrayna'ya askeri yardımları durdurup istihbarat paylaşımını kesen ABD Başkanı Donald Trump'tan bu kez Rusya'ya karşı bir hamle geldi.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, Rusya’nın Ukrayna saldırılar düzenlemeye devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'HEMEN ŞİMDİ MASAYA OTURUN'

"Rusya'nın şu anda savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'ya çağrım; çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun. Teşekkürler."