10 Yıl Sonra Yeniden Hortladı, Panik Büyüyor! Art Arda Can Kayıpları Geldi

ABD’de kızamık nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybetmesi ülkede panik yaratırken, bir yetişkin de bu sebeple vefat etti. Eyalet sağlık bakanlığı, olayın son 10 yılda ülkede kızamık bağlantılı ikinci can kaybı olduğunu duyurdu.

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10 Yıl Sonra Yeniden Hortladı, Panik Büyüyor! Art Arda Can Kayıpları Geldi

ABD’nin New Mexico eyaletinde, kızamık testi pozitif çıkan bir kişinin öldüğü açıklandı. Vakanın son 10 yılda ülkede kızamık nedeniyle ikinci can kaybı olduğu belirtilirken, New Mexico Sağlık Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Sorumlusu David Morgan, hayatını kaybeden kişinin aşı yaptırmadığını ve ölümünden önce de herhangi bir tıbbi destek istemediğini bildirdi.

Can kaybının eyalette 40 yılı aşkın süredir kızamığa bağlı ilk ölüm olduğu söylenirken, kesin ölüm sebebine yönelik soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

10 Yıl Sonra Yeniden Hortladı, Panik Büyüyor! Art Arda Can Kayıpları Geldi - Resim : 1

ABD’li yetkililer, kızamık vakalarının Batı Texas'ta hızla yayıldığını ifade ederken Salı günü itibarıyla 159 kızamık vakası görüldüğünü bildirdi. New Mexico'ya bağlı Lea County’de ise 10 vaka tespit edildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Teksas'ta bir çocuk, son on yılda ABD’de kızamık nedeniyle hayatını kaybeden ilk ölüm olmuştu. Hayatını kaybeden çocuğun aşı olmadığını hatırlayan uzmanlar, kızamığı önlemenin en etkili yolunun MMR aşısı olduğunu ve iki doz aşının yüzde 97 oranında etkili olduğunu belirtiyor.

10 Yıl Sonra Yeniden Hortladı, Panik Büyüyor! Art Arda Can Kayıpları Geldi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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ABD Kızamık Sağlık
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