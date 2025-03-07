Özel Hastanede Büyük Skandal Ortaya Çıktı: Faaliyetleri Askıya Alındı

İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle hastanenin faaliyetleri geçici olarak askıya alındı. Yapılan denetimlerde hastanede anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığı belirlendi.

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Özel Hastanede Büyük Skandal Ortaya Çıktı: Faaliyetleri Askıya Alındı

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki özel bir hastanenin faaliyetleri, ameliyathane ve yoğun bakım servisinde tespit edilen eksiklikler nedeniyle geçici olarak durduruldu.

ANESTEZİ DOKTORU VE ANESTEZİ TEKNİKERİ YOK

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre rutin denetimler kapsamında hastaneye giden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları incelemede ameliyathane ve yoğun bakım servisinde çalışan personelin niteliğinde eksiklikler tespit edildi.

Hastanenin, ameliyat işlemlerinde kritik önemde olan anestezi doktoru ve anestezi teknikerine sahip olmadığı belirlenirken, anestezi doktoru olarak çalışan yabancı uyruklu birinin Türkiye’de çalışma belgesine sahip olmadığı da ortaya çıktı.

6 AY MÜHLET

Denetimlerin ardından faaliyetleri valilik kararıyla geçici olarak durdurulan hastane 6 ay boyunca kapalı olarak kalacak.

YENİDOĞAN SKANDALINDA KAYYIM ATANMIŞTI

Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan skandalında en az 10 bebeğin, ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.

19 hastanenin yenidoğan skandalına dahil olduğu belirtilirken, bu kapsamda 13 hastaneye ve 3 şirkete kayyım atanmasına karar verilmişti.

Olayla ilgili açılan dava kapsamında 22’si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

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Kaynak: NTV

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