Dev Hastane İflasın Eşiğinde: Milletvekilleri Devreye Girdi

ABD'nin önde gelen hastanelerinden biri olan 344 yataklı dev hastanesi Jackson Hastanesi, mali zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Hastanenin, 30'dan fazla alacaklıya toplamda 100 milyon dolar ile 500 milyon dolar arasında değişen bir borcu olduğu belirtiliyor. Bu durum, hastane yönetimini zorlu bir süreçte bırakırken, bölge halkı da sağlık hizmetlerine erişim konusunda endişelenmeye başladı.