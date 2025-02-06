Dev Hastane İflasın Eşiğinde: Milletvekilleri Devreye Girdi
ABD'nin önde gelen hastanesinden biri olan Jackson Hastanesi, iflasın eşiğine geldi. Dev hastanenin 30'dan fazla alacaklıya toplamda 100 milyon dolar ile 500 milyon dolar arasında değişen bir borcu olduğu belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin önde gelen hastanelerinden biri olan 344 yataklı dev hastanesi Jackson Hastanesi, mali zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Hastanenin, 30'dan fazla alacaklıya toplamda 100 milyon dolar ile 500 milyon dolar arasında değişen bir borcu olduğu belirtiliyor. Bu durum, hastane yönetimini zorlu bir süreçte bırakırken, bölge halkı da sağlık hizmetlerine erişim konusunda endişelenmeye başladı.
Milletvekilleri, Jackson Hastanesi için devreye girdi. Potansiyel bir tehlikeden kurtarmak için hastanenin açık kalması çağrısında bulunan milletvekilleri, hastaneye kredi desteği sağlanmasını istedi. Milletvekilleri bölge sakinlerine Jackson Hastanesi tarafından hizmet verilen tüm şehir ve ilçelerin de yardım için adım atması gerektiğine inanıyor.
EKONOMİK SIKINTI YAŞIYOR
Jackson Hastanesi'nin iflas nedenleri arasında artan işçilik maliyetleri, ödemelerin gecikmesi, COVID-19 pandemisinin etkileri ve Alabama eyaletinin Medicaid programını genişletmemesinin yol açtığı gelir kayıpları gösteriliyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorluklar, hastanenin mali durumunu daha da kötüleştirdi.
HASTANE İFLASIN EŞİĞİNDE
Eylül ayında 60 milyon dolarlık borcunu ödeyemedikten sonra kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings'in hastanenin notunu temerrüt anlamına gelen "D"ye düşürmesi ve CreditWatch'un hastanenin notunu tamamen kaldırmasıyla birlikte Jackson Hospital mali açıdan zor durumda kaldı. Hastane yönetimi, iflas başvurusunun geçici bir süreç olduğunu ve bu sayede yeniden yapılandırma çalışmalarına hız vereceklerini belirtiyor.