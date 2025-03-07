İstanbul Valiliği’nden Sokak Hayvanları İçin Genelge, Belediyelere Tarih Verdi

İstanbul Valiliği, kamuoyunda ‘Kanlı yasa’ olarak adlandırılan 7527 sayılı Kanun’a ilişkin bir genelge yayınladı. Sokak hayvanlarıyla ilgili genelgede valilik, belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart tarihine kadar tamamlanmasını talep etti. İşte genelgeye dair detaylar…

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İstanbul Valiliği’nden Sokak Hayvanları İçin Genelge, Belediyelere Tarih Verdi

AKP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifinin onaylanmasının ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılmıştı. Düzenlemeler dahilinde 7527 sayılı Kanun, 02.08.2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İstanbul Valiliği’nden Sokak Hayvanları İçin Genelge, Belediyelere Tarih Verdi - Resim : 1

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GENELGE

Kanun sonrasında çok sayıda ilde sokak hayvanların toplu halde zehirlendiği, işkence edilerek de öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kamuoyunda hayvan severlerin isyan ettiği düzenleme tüm tepki ve protestolara rağmen sürerken, İstanbul Valiliği bir genelge yayınladı. "Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları" belirlendi.

İstanbul Valiliği’nden Sokak Hayvanları İçin Genelge, Belediyelere Tarih Verdi - Resim : 2

17 MART'A KADAR

Söz konusu genelgede valilik, belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart gününe kadar tamamlanması istedi.

Valilik yerel yönetimlere ‘insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin’ hızlı şekilde alınması çağrısını yaptı.

İstanbul Valiliği’nden Sokak Hayvanları İçin Genelge, Belediyelere Tarih Verdi - Resim : 3

Belediyelerin 17 Mart’a kadar bakımevi alanı bulmasının zorunlu olduğunu belirten Valilik, sürecin hızlanması için özel veteriner kliniklerinin ve üniversitelerin de sürece dahil etmesi işaret edildi.

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Kaynak: DHA

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