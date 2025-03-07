İmamoğlu'ndan 'Cinsiyet Eşitliği' Mesajı: 'İBB En Ön Saflarda Olmalı'

İstanbul Vakfı’nın her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği 'İlham Veren Adımlar Buluşması' bu yıl da Cemal Reşit Rey (CRR) salonunda gerçekleştiriliyor. Panele katılan panelistler de 'İlham Veren başarılar' başlığında kendi mücadelelerini dinleyicilere anlatıyor. Cinsiyet eşitliği farkındalığını sağlanması için gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

‘KADIN HAKLARI İNSAN HAKLARI MESELESİDİR’

İlk konuşmayı yapan Dilek İmamoğlu, dünyanın her yerindeki haksızlığa ve eşitsizliğe karşı mücadele eden kadınlara selam göndererek başladı. Dilek Kaya İmamoğlu, kadınların hayatın her alanında eşitsizlikle mücadele ettiğini belirterek “Kadın hakları insan hakları meselesidir” dedi.

‘KADINLARIN HAKKINA GİRİYORSANIZ REKLAMIN ANLAMI YOK’

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin duyarlılığın sadece 8 Mart’la sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl 8 Mart haftasında her platformda kadınlara yönelik konuşmalar yapılıyor. Televizyonlarda kadınların gönlüne hoş edecek programlar, reklamlar dönüyor. Herkes bir haftalığına adeta kadın haklarının en güçlü savunucusu kesiliyor. Tüm bunların kadın haklarıyla ilgili farkındalık yaratmak adına çok değerli olduğunu bilmekle birlikte şunu da söylemek istiyorum. Bir hafta boyunca ses çıkarılıp sonra kaybolunuyor. Planlama yok. Bir hafta boyunca kadın haklarına yönelik reklam filmleri yayınlayıp yıl boyu kadın çalışanlarınızın hakkına giriyorsanız bir anlamı yok.”

‘TOPLUMUN BÜTÜNÜ İÇİN BİR KAZANIM’

Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada toplumsal eşitsizliğe dikkat çekerek kadınların toplumsal alanda daha çok var olması için adımlar atılması gerektiğini söyledi. İmamoğlu, görev dönemi süresinde attığı adımlara değinerek “Kadınların eşit koşullarda var olması ve toplumsal eşitlik için daha fazla adım atmak açıkçası benim görev döneminde en fazla mutluluk duyduğum hususların başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu mücadelenin en ön saflarında olmamız gerektiğini de iyi biliyoruz. Çünkü kadın eğitimde, iş hayatında, sosyal yaşamda eşit haklara sahip olmasının yalnızca kadınlar için değil, toplumun bütünü için çok büyük kazanım olduğunu iyi biliyoruz” dedi.

‘GELECEK NESİLLERE ÖRNEK KADIN ÇALIŞANLARIMIZ VAR’

Kadınların iş hayatındaki temsiliyetini artırmak için mücadele verdiklerinin altını çizen Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

“Eskiden kadınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olamıyordu. Otobüs şoförü olmak, itfaiyeci olmak cankurtaran olmak, denizci olmak gibi hususlara kapıları kapalıydı. Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde her kademede çok güçlü kadınlar var. Kadın yöneticiler var. Kadın emekçiler var. Farklı meslek dallarında gelecek nesillere örnek olan nice kadın çalışanımız var.”

Kaynak: Haber Merkezi