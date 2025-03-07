İstanbul'da Silahlı Saldırı! 16 Yaşındaki Çocuk Öldü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde üç kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı çevredekiler ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 16 yaşındaki H.A., 18 yaşındaki E.B. ve 21 yaşındaki F.G. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 16 yaşındaki çocuk hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA