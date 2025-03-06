Tekel Bayiyi Kurşunlayan Çetenin WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

Fatih’te bir tekel bayiine düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis, baskın yapılan evde saldırı anının şüpheliler tarafından kaydedilmiş görüntülerine ve saldırının planlandığı WhatsApp yazışmalarına ulaştı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekel Bayiyi Kurşunlayan Çetenin WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

Olay, 25 Şubat Salı günü sabah 05.30 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Karakol Sokak’ta meydana geldi. Otomobille tekel bayii önüne gelen saldırganlar, iş yerine ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştı.

POLİS YÜZLERCE SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek saklandıkları adresi belirledi. Düzenlenen operasyonda, 5’i reşit olmayan 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

SALDIRI ANI TELEFONA KAYDEDİLDİ

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir cep telefonunda saldırı anına ait görüntüler bulundu. Görüntülerde, bir şüphelinin otomobilin camını açarak iş yerine ateş ettiği ve ardından olay yerinden hızla uzaklaştıkları görüldü.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Telefon incelemesinde, saldırıyla ilgili WhatsApp konuşmaları da tespit edildi. Konuşmalarda saldırının hedefi olan iş yerinin fotoğrafının işaretlenerek "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter" mesajının gönderildiği belirlendi. Şüphelilerin bu mesaja "Bizim her şeyimiz hazır, 3 bin euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını gönderirsin" şeklinde yanıt verdikleri ortaya çıktı.

Tekel Bayiyi Kurşunlayan Çetenin WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı - Resim : 1

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden M.G., Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük 5 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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