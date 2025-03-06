Ormanda Bulunmuştu, 2 Ay Sonra Doğaya Bırakıldı

Bartın’da ormanda gezen vatandaşlar, bir ağaç köşesinde hareketsiz halde yatan yavru bir karaca buldu. Karacayı bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bir keçi üreticisi ile anlaşan ekipler, yavru karacayı koruma altına alarak keçi sütü ile besledi.

2 ay boyunca keçi sütü beslenen yavru karaca, 2,5 kiloya ulaşınca doğaya bırakıldı.



Kaynak: DHA