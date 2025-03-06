Ramazan'da 3 Yıldır Davul Çalınmayan Mahallede Acı Gerçek

Edirne’de 3 senedir Ramazan ayında davul sesi duyulmayan mahallede, vatandaş sahura alarm kurarak kalkıyor. Mahallede oturanlardan yüzde 70'inin dar gelirli olduğunu söyleyen mahalle muhtarı, davulcuların düşük bahşiş nedeniyle çalışmak istemediklerini söyledi.

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Edirne’nin Umurbey Mahallesi'nde davulcuların düşük bahşiş nedeniyle 3 senedir çalışmadığını söyleyen muhtar Turhan Özgünden, “Biz gecenin 3'ünde 4'ünde kalkıp bunu yapamayız' dediler. Üç senedir hiç davul sesi duyulmuyor burada. Geleneğimiz bitmiş olacak bu gidişle” dedi.

Ramazan'da 3 Yıldır Davul Çalınmayan Mahallede Acı Gerçek - Resim : 1

Gençlerle davul çalmayı denediklerini belirten muhtar Özgünden şunları söyledi: 2022 yılında biz gençlerle birlikte geleneğimizi sürdürmeye çalıştık. Daha sonra 2023 ve 2024'te yapamadık. Bunu kurumlardan istedik; valilik, belediye, vakıflar, Kızılay gibi bir kurum üstlensin istedik. Hiçbir olumlu dönüş olmadı.

Ramazan'da 3 Yıldır Davul Çalınmayan Mahallede Acı Gerçek - Resim : 2

'5-10 LİRA VERİYORLAR'

Mahallede oturanlardan yüzde 70'inin dar gelirli olduğunu söyleyen Özgünden “Yaklaşık 3 bin 900 nüfusumuz var. Günlük, hamallık, bulaşıkçılık, merdiven temizliği gibi işlerde çalışıyorlar. Evlerini zor geçindiriyorlar. Genelde kapılarını fazla açmıyorlar ve bahşiş vermek istemiyorlar doğal olarak. Verseler de 5-10 lira gibi cüzi paralar veriyorlar, bu sefer davulcuyu tatmin etmiyor” dedi.

Ramazan'da 3 Yıldır Davul Çalınmayan Mahallede Acı Gerçek - Resim : 3

Kaynak: DHA

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