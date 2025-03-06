Ramazan'da 3 Yıldır Davul Çalınmayan Mahallede Acı Gerçek

Edirne’nin Umurbey Mahallesi'nde davulcuların düşük bahşiş nedeniyle 3 senedir çalışmadığını söyleyen muhtar Turhan Özgünden, “Biz gecenin 3'ünde 4'ünde kalkıp bunu yapamayız' dediler. Üç senedir hiç davul sesi duyulmuyor burada. Geleneğimiz bitmiş olacak bu gidişle” dedi.

Gençlerle davul çalmayı denediklerini belirten muhtar Özgünden şunları söyledi: 2022 yılında biz gençlerle birlikte geleneğimizi sürdürmeye çalıştık. Daha sonra 2023 ve 2024'te yapamadık. Bunu kurumlardan istedik; valilik, belediye, vakıflar, Kızılay gibi bir kurum üstlensin istedik. Hiçbir olumlu dönüş olmadı.

'5-10 LİRA VERİYORLAR'

Mahallede oturanlardan yüzde 70'inin dar gelirli olduğunu söyleyen Özgünden “Yaklaşık 3 bin 900 nüfusumuz var. Günlük, hamallık, bulaşıkçılık, merdiven temizliği gibi işlerde çalışıyorlar. Evlerini zor geçindiriyorlar. Genelde kapılarını fazla açmıyorlar ve bahşiş vermek istemiyorlar doğal olarak. Verseler de 5-10 lira gibi cüzi paralar veriyorlar, bu sefer davulcuyu tatmin etmiyor” dedi.

Kaynak: DHA