Su Kanalında Mahsur Kalan Karacayı AFAD Ekipleri Kurtardı

Bartın'da su kanalına girerek mahsur kalan yavru karaca, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Son Güncelleme:

Kozcağız beldesinde su kanalına giren ancak çıkamayan karacayı fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvarlarla çevrili kanaldan karacayı çıkarmak için çalışma başlattı. İlk olarak doğrudan yakalama girişiminde bulunulsa da karaca akıntıya kapılarak kaçtı. Bunun üzerine ekipler, kanala file gererek karacayı yakalamayı başardı. Sudan çıkarılan yavru karaca, sağlık kontrolleri ve gerekli tedaviler yapıldıktan sonra doğal ortamına salındı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bartın
Son Güncelleme:
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi! Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!
Fazilet Apartmanı Davasında Gelişme: Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişiye Soruşturma İzni Fazilet Apartmanı Davasında Gelişme: Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişiye Soruşturma İzni
Seyir Halindeki Otomobil Aniden Alev Aldı Seyir Halindeki Otomobil Aniden Alev Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor