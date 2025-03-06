Su Kanalında Mahsur Kalan Karacayı AFAD Ekipleri Kurtardı

Kozcağız beldesinde su kanalına giren ancak çıkamayan karacayı fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvarlarla çevrili kanaldan karacayı çıkarmak için çalışma başlattı. İlk olarak doğrudan yakalama girişiminde bulunulsa da karaca akıntıya kapılarak kaçtı. Bunun üzerine ekipler, kanala file gererek karacayı yakalamayı başardı. Sudan çıkarılan yavru karaca, sağlık kontrolleri ve gerekli tedaviler yapıldıktan sonra doğal ortamına salındı.

Kaynak: DHA