Seyir Halindeki Otomobil Aniden Alev Aldı

Iğdır’ın Topçular Mahallesi Fuzuli Sokak’ta seyir halindeyken alev alan 04 D 5302 plakalı hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA