Kan Donduran Cinayette İddianame Hazır: Öldürüp Videosunu Annesine Göndermişti

İzmir’in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez’i silahla vurup katleden M.E. isimli şahıs hakkında istenen ceza belli oldu. Şahıs hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından iddianame düzenlendi.

21 Şubat’ta meydana gelen olayda, aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve M.E.’nin Düşmez’i başından vurduğu öğrenilmişti. Diş hekimi Düşmez kanlar içinde kalırken, Düşmez’in telefonunu alan saldırgan vurduğu adamın videosunu alıp annesine gönderdi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan diş hekimi, 3 günde yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın Basmane semtinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan operasyonla firari şüpheliyi saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık M.E. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ruhsatsız silah taşıma suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak: İHA