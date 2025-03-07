Çorum'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Çorum’da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay, Çorum Adliyesi’nin yanındaki bir kahvehanede meydana geldi. Hüseyin Can S. isimli şahsın kahvehaneye silahlı saldırı düzenlediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk etti.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barış Can Özel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan S.S’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA