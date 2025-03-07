Zorunlu Deprem Sigortası'nda Tarife Değişti! Karar Resmi Gazete'de

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklil yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde yer alan,75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL zorunlu deprem sigortası asgari pirim tutarları 1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL’den az olamaz.” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, tebliğde yer alan maktu tutarlar, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin aylık değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılarak uygulanacak. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak. Hesaplamalar sonucunda bulunacak tutarlarda küsurat çıktığında, küsurat tama iblağ edilecek.

Tarife değişikliği tablosu Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TEBLİĞ ŞU ŞEKİLDE:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ:

MADDE 1- 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL’den az olamaz.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 milyon 272 bin” ibaresi “1 milyon 704 bin 162” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “ikinci fıkraya” ibaresi “8/A maddesine” şeklinde, “sigorta bedelini” ibaresi “sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Maktu tutarların belirlenmesi

MADDE 8/A- (1) Bu Tebliğde yer alan maktu tutarlar, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin aylık değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılarak uygulanır. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınır. Hesaplamalar sonucunda bulunacak tutarlarda küsurat çıktığında, küsurat tama iblağ edilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Tebliğin 8/A maddesinde yer alan aylık artışlar, ilk olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere uygulanır.”

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak: ANKA