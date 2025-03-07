Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay
Kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Müge Anlı, canlı yayında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin kahreden detayı anlattı. Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi" dedi.
Mimar Eve Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunmuştu. Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Gürel'in hastanede kalbi durmuş ve tekrar hayata döndürülmüştü.
Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ece'nin ölüm nedeninin hipotermiye bağlı çoklu organ yetmezliği olduğunu Müge Anlı canlı yayında söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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