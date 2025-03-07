Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz’a Ne Oldu? 3 Günde Tek Bir İz Bulundu

Türkiye İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolan, 4 gün sonra sağ bulunan ama bu sabah hayatını kaybeden mimar Ece Güner’e ağlarken, Yozgat’ta kaybolan sınıf öğretmeninden iyi bir haber beklenmeye devam ediyor.

‘HAKKINI HELAL ET’ MESAJI

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra kayıplara karışan 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz’u arama çalışmalarında üçüncü güne gelindi.

ARABASI GÖLETTE BULUNDU

Sarıkaya ilçesinde ikamet eden ve Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde öğretmenlik yapan öğretmeni arama çalışmaları sürerken, Akçakışla Göleti’ne yoğunlaşıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği, arama çalışmalarına ilişkin son durumu şöyle açıkladı: 4 Mart 2025 Salı günü saat 22.47'de kayıp ihbarı verilen ilkokul öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmaları devam ediyor. Oğuz'un Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yapıyor. Çalışmalara 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron desteği sağlanıyor.

Kaynak: AA