Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz’a Ne Oldu? 3 Günde Tek Bir İz Bulundu

Yozgat’ta Salı gününden bu yana kayıp olarak aranan 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz’u arama çalışmaları devam ediyor. Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada öğretmenin aracının Akçakışla Göleti çevresinde bulunduğu, 150 kişilik ekipler çalışmalarım sürdürüldüğü ifade edildi.

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Türkiye İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolan, 4 gün sonra sağ bulunan ama bu sabah hayatını kaybeden mimar Ece Güner’e ağlarken, Yozgat’ta kaybolan sınıf öğretmeninden iyi bir haber beklenmeye devam ediyor.

Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz’a Ne Oldu? 3 Günde Tek Bir İz Bulundu - Resim : 1

‘HAKKINI HELAL ET’ MESAJI

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra kayıplara karışan 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz’u arama çalışmalarında üçüncü güne gelindi.

Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz’a Ne Oldu? 3 Günde Tek Bir İz Bulundu - Resim : 2

ARABASI GÖLETTE BULUNDU

Sarıkaya ilçesinde ikamet eden ve Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde öğretmenlik yapan öğretmeni arama çalışmaları sürerken, Akçakışla Göleti’ne yoğunlaşıldı.

Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz’a Ne Oldu? 3 Günde Tek Bir İz Bulundu - Resim : 3

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği, arama çalışmalarına ilişkin son durumu şöyle açıkladı: 4 Mart 2025 Salı günü saat 22.47'de kayıp ihbarı verilen ilkokul öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmaları devam ediyor. Oğuz'un Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yapıyor. Çalışmalara 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron desteği sağlanıyor.

Kayıp Öğretmen Tanju Oğuz’a Ne Oldu? 3 Günde Tek Bir İz Bulundu - Resim : 4

Eşine Mesaj Attı, Sırra Kadem Bastı: Yozgat'ta Kaybolan Öğretmen Her Yerde AranıyorEşine Mesaj Attı, Sırra Kadem Bastı: Yozgat'ta Kaybolan Öğretmen Her Yerde AranıyorGüncel

Kaynak: AA

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