Eşine Mesaj Attı, Sırra Kadem Bastı: Yozgat'ta Kaybolan Öğretmen Her Yerde Aranıyor

Türkiye Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel'i konuşurken bir kayıp haberi de Yozgat'tan geldi. Öğretmen Tanju Oğuz, eşine "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Ailesi, Oğuz'dan gelecek iyi haberi bekliyor.

4 MART'TA ORTADAN KAYBOLDU

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmaları devam ediyor. Sarıkaya ilçesinde ikamet eden ve Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde öğretmenlik yapan Oğuz’dan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

ARACI BULUNDU

Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yapılan aramalar sonucunda Akdağmadeni Akçakışla Göleti kenarında Oğuz’un terk edilmiş aracına ulaştı. Bölgedeki incelemeler sürerken, gölet ve çevresi detaylı olarak araştırılıyor.

HER YERDE ARANIYOR

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan 150 personel tarafından sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmalarda 25 araç, iz takip ve kadavra köpekleri, su altı arama cihazları ve dronlar kullanılarak geniş çaplı bir araştırma yürütülüyor.

Kaynak: İHA