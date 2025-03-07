Hatay'da Korkutan Deprem

Dün Hatay'da akşam saat 22.29'da Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken, kentte bu sabah bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 09:45'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi