Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Kahreden Detay: Acılı Babanın Sözleri Yürek Yaktı

Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı babasından yeni açıklama geldi. Baba Minguzzi, çocuklarının organlarını bağışlamak istediklerini ancak organların hasar aldığı için kullanılamadığını söyledi.

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Kahreden Detay: Acılı Babanın Sözleri Yürek Yaktı

24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında iddianame tamamlandı. 15 ve 16 yaşındaki iki zanlı hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak yaşlarının 18'in altında olması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmaları mümkün değil.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Kahreden Detay: Acılı Babanın Sözleri Yürek Yaktı - Resim : 1

"YASAL DÜZENLEME YAPILSIN"

NTV'ye konuşan acılı baba, zanlıların en ağır cezayı alsa bile 10 yıl içinde serbest kalma ihtimali olduğunu belirtti. Baba, bu tür olayların önüne geçmek için yasal düzenlemeler yapılmasını talep ederek, "Ahmet adına yeni bir yasa yapsınlar. Ama örnek olsun, örnek olsun gelecek için. Ahmet yok, malesef geri gelmeyecek." diye konuştu.

"KAVGA DEĞİL, SALDIRIYDI"

Baba Andre Minguzzi, olayın medyada "kavga" veya "çatışma" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi. "Bize laf attı" ifadesinin doğru olmadığını söyleyen baba Minguzzi, oğlunun haksız yere saldırıya uğradığını söyledi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Kahreden Detay: Acılı Babanın Sözleri Yürek Yaktı - Resim : 2

ORGANLARI BAĞIŞLANAMADI

Mattia Ahmet Minguzzi, saldırının ardından iki hafta boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi ancak beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organlarını bağışlayarak başka hayatlara umut olmak istedi ancak aldığı ağır yaralar nedeniyle bu mümkün olmadı. Baba Minguzzi, doktorların organları kullanamadığını söylediğinde ikinci bir şok yaşadıklarını belirterek, "Zor bir karar oldu ama imzaladık. Çünkü Ahmet yaşasın istedik. Ama maalesef bu canavarlar o kadar zarar verdiler oğluma doktorları 'kullanamıyoruz' dediler." diye konuştu.

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Kaynak: NTV

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