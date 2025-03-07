Ece Gürel’in Yürek Sızlatan En Büyük Hayali… Yarışma Programına Katıldığı Ortaya Çıktı

2 Mart Pazar günü, İstanbul Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı’na çıkmak üzere yola çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’den bir daha haber alınamamış, ekipler genç mimarı bulabilmek için ormanlık alanda çalışma başlatmıştı.

4 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Arama çalışmaları sırasında çantası, telefonu ve bazı eşyaları bulunan Ece Gürel, 4 gün sonra ormanda uyur vaziyette, bitkin halde sağ olarak bulunmuştu.

HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye’nin bulunmasını heyecanla beklediği mimar Ece Gürel, hastanede tedavi altına alınmış ardından entübe edilmişti. Başına neler geldiği bilinmeyen Ece Gürel’in sabaha karşı 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ece Gürel’in yürek yakan ölümünün ardından genç mimarın yıllar önce bir yarışma programına konuk olarak katıldığı ortaya çıktı.

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca isimli programa katılan Ece Gürel’in programda, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde zorluklarla karşılaştığını anlattığı anlar dikkat çekti.

'EN BÜYÜK HAYALİM AĞABEYİM YANINA GİTMEK'

Ece Güner, kendini şöyle anlattı:

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunuyum. Üçüncü üniversiteyi okuyorum, Laborant ve Veterinerlik. Şuan için peyzajı daha yakın buluyorum kendime. Burçlarla ilgileniyorum, benim için bir hobi. Baya araştırıyorum. 4 ayda 12 kilo verdim.

Kaynak: Haber Merkezi