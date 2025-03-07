Kayıp Epilepsi Hastası Kadın 13 Saat Sonra Bulundu
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki epilepsi hastası Durdu Aktürk, kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla ekiplerin arama çalışma başlattığı kadın, 13 saatin ardından bulundu.
Adana’nın Kozan ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 55 yaşındaki epilepsi hastası Durdu Aktürk, ekiplerin 13 saatlik arama çalışmasının ardından evine 500 metre mesafede bulundu.
Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta yaşayan Aktürk, öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 13 saat süren arama sonucunda Aktürk, evinden 500 metre uzaklıkta bulundu. İlk sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırılan Aktürk, durumunun iyi olduğu belirlenince evine geri götürüldü.
Kaynak: DHA