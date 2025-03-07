Antalya'da Dev Çatlaklar Oluşan Bina Tahliye Edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde, 9 dairenin bulunduğu 2 katlı bir bina, derin çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesi taşıdığı gerekçesiyle tahliye edilerek mühürlendi. Bina sakinleri, çatlakların yaklaşık 2 yıl önce oluşmaya başladığını ve yapsatçı hakkında suç duyurusunda bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını belirtti.

2019 YILINDA İNŞA EDİLDİ

Serik’e bağlı Kökez Mahallesi’nde 2019 yılında inşa edilen binanın zemin ve 1. katında, 2023 yılında çatlaklar meydana geldi. Bina sakinleri, yapının usulüne uygun inşa edilmediğini öne sürerek yapsatçı hakkında cumhuriyet savcılığına ve belediyeye şikayette bulundu. Ancak hukuki süreç devam ederken çatlaklar giderek arttı. Bunun üzerine bina sakinleri yeniden Serik Belediyesi’ne başvuruda bulundu.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, saat 19.30 sıralarında Serik Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleriyle binada inceleme gerçekleştirdi. Daha önce mühürlenen 1, 2 ve 3 numaralı dairelerde hala oturum olduğunu tespit eden ekipler, binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi. 9 dairede yaşayan 32 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi, eşyalar ise içeride bırakıldı. Binanın ana girişi mühürlenirken, tahliye edilen aileler yakınlarının yanına veya öğretmenevine yerleştirildi.

"BU EVDE ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Bina sakinlerinden Osman Sümer, uzun süredir evdeki sorunlarla uğraştıklarını belirterek, “Yaklaşık 1,5 yıldır çatlaklar artarak devam ediyor. Müteahhit hiçbir şekilde ilgilenmedi, çağrılarımıza cevap vermedi. 3 çocuğum var, bu evde yaşayıp ölmek istemiyoruz. Bugün yapılan son incelemenin ardından binamız tamamen boşaltıldı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Bir diğer bina sakini Hakan Yılmaz ise, “Borçlanarak, kredi çekerek bu evi aldık ama şimdi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Müteahhit bizimle ilgilenmiyor, bugün bina tahliye edildi ama buraya bile gelmedi. Şikayetçiyiz.” diye konuştu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamza Çimen, daha önce yapılan bilirkişi incelemesinde taşıyıcı sistemde hasar tespit edilmediğini ancak gözlemsel incelemelerde binada çatlakların belirgin şekilde görüldüğünü ifade etti. Çimen, “Tedbir amaçlı bina tamamen boşaltıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri detaylı inceleme yapacak. Rapora kadar bina can ve mal güvenliği açısından mühürlendi” dedi.

Kaynak: DHA