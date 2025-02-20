Dev Çatlaklar Oluştu! Küçükçekmece'de 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Küçükçekmece'de bir dairenin banyosunda dev çatlaklar meydana gelince 7 katlı bina tahliye edildi. Binanın durumu, detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Dev Çatlaklar Oluştu! Küçükçekmece'de 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'taki binada yaşayan vatandaşlar, banyodaki çatlakları fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Dev Çatlaklar Oluştu! Küçükçekmece'de 7 Katlı Bina Tahliye Edildi - Resim : 1

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın durumu, belediye ekiplerinin gerçekleştireceği detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Dev Çatlaklar Oluştu! Küçükçekmece'de 7 Katlı Bina Tahliye Edildi - Resim : 2

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Kaynak: AA

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