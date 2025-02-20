Motosiklet Yarışı Kazayla Bitti

Kırıkkale’de arkadaşlarıyla motosiklet yarışı yapan 17 yaşındaki genç, kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan gencin durumu iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:

Kırıkkale’de motosiklet yarışı yapan 17 yaşındaki genç, kontrolünü kaybederek kaza geçirdi. Olay, Kırıkkale-Kırşehir D765 Karayolu'nun 15. kilometresinde, Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Plakasız motosikletiyle arkadaşıyla yarışan İ.S.Ö., motosikletinin kontrolünü yitirerek devrildi ve yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızlıca ekipler sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Motosiklet kaza
Son Güncelleme:
Diyarbakır'da Erkek Dehşeti! Kabusu Yaşattığı Kadını Ambulansta da Rahat Bırakmadı Diyarbakır'da Erkek Dehşeti! Kabusu Yaşattığı Kadını Ambulansta da Rahat Bırakmadı
Polis Aracında Şoke Eden İntihar Girişimi: Silahı Üzerinde Saklamış... Polis Aracında İntihar Girişimi
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Polis Aracında Şoke Eden İntihar Girişimi: Silahı Üzerinde Saklamış... Polis Aracında İntihar Girişimi
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
İstanbul'da Pembe Bulut Şaşkınlığı: Gören Cama Koştu, Bakın Sebebi Ne Çıktı İstanbul'da Pembe Bulut Şaşkınlığı: Gören Cama Koştu, Bakın Sebebi Ne Çıktı
Dev Çatlaklar Oluştu! Küçükçekmece'de 7 Katlı Bina Tahliye Edildi Küçükçekmece'de 7 Katlı Bina Tahliye Edildi