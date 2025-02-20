Motosiklet Yarışı Kazayla Bitti

Kırıkkale’de motosiklet yarışı yapan 17 yaşındaki genç, kontrolünü kaybederek kaza geçirdi. Olay, Kırıkkale-Kırşehir D765 Karayolu'nun 15. kilometresinde, Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Plakasız motosikletiyle arkadaşıyla yarışan İ.S.Ö., motosikletinin kontrolünü yitirerek devrildi ve yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızlıca ekipler sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA