Tüm Türkiye Merak Ediyor: Mimar Ece Gürel'le İlgili Çarpıcı Gelişmeler

İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evinden ayrıldığını belirtmişti. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ilçe belediyesinin arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışmalarını sürdürdü.

ÖNCE EŞYASI VE MONTU BULUNDU

Arama sırasında, Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı'nda bulundu. Ayrıca, kaybolan kadının evinden çıkarken çekilen görüntüleri ve ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünde, ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansıdı.

EŞYALARINDAN 2 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda süren arama çalışmaları sonucunda 4. günde sağ olarak bulundu. AFAD ekipleri tarafından bulunan Güler, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.

72 SAAT NASIL HAYATTA KALDI?

Ece Gürel'in 72 saat boyunca soğuktan korunarak nasıl hayatta kaldığı ise büyük merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, Gürel'in yürüyerek vücut ısısını yüksek tuttuğu ve bu şekilde hayatta kaldığı belirtiliyor.

KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mimar Ece Gürel'in son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "AFAD koordinasyonunda Belgrad Ormanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Dronlarla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi