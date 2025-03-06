Tüm Türkiye Merak Ediyor: Mimar Ece Gürel'le İlgili Çarpıcı Gelişmeler

İstanbul’da, Belgrad Ormanı’na gittiğini arkadaşına söyledikten sonra kendisinden bir süre haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu. Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Gürel’in 72 saat boyunca nasıl hayatta kaldığı merak edilirken, olaya ilişkin yeni bilgiler geldi.

Son Güncelleme:
Tüm Türkiye Merak Ediyor: Mimar Ece Gürel'le İlgili Çarpıcı Gelişmeler

İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evinden ayrıldığını belirtmişti. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ilçe belediyesinin arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışmalarını sürdürdü.

Tüm Türkiye Merak Ediyor: Mimar Ece Gürel'le İlgili Çarpıcı Gelişmeler - Resim : 1

ÖNCE EŞYASI VE MONTU BULUNDU

Arama sırasında, Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı'nda bulundu. Ayrıca, kaybolan kadının evinden çıkarken çekilen görüntüleri ve ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünde, ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansıdı.

Tüm Türkiye Merak Ediyor: Mimar Ece Gürel'le İlgili Çarpıcı Gelişmeler - Resim : 2

EŞYALARINDAN 2 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda süren arama çalışmaları sonucunda 4. günde sağ olarak bulundu. AFAD ekipleri tarafından bulunan Güler, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.

72 SAAT NASIL HAYATTA KALDI?

Ece Gürel'in 72 saat boyunca soğuktan korunarak nasıl hayatta kaldığı ise büyük merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, Gürel'in yürüyerek vücut ısısını yüksek tuttuğu ve bu şekilde hayatta kaldığı belirtiliyor.

Tüm Türkiye Merak Ediyor: Mimar Ece Gürel'le İlgili Çarpıcı Gelişmeler - Resim : 3

KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Tüm Türkiye Merak Ediyor: Mimar Ece Gürel'le İlgili Çarpıcı Gelişmeler - Resim : 4

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mimar Ece Gürel'in son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "AFAD koordinasyonunda Belgrad Ormanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Dronlarla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayıp Mimar Ece Gürel'in Bulunduğu Anlara Ait Görüntüler Ortaya ÇıktıKayıp Mimar Ece Gürel'in Bulunduğu Anlara Ait Görüntüler Ortaya ÇıktıGündem
Mimar Ece Gürel'den Sevindiren Haber Geldi: Eşinden Duygulandıran PaylaşımMimar Ece Gürel'den Sevindiren Haber Geldi: Eşinden Duygulandıran PaylaşımGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Belgrad Ormanı İstanbul Mimar
Son Güncelleme:
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Başiskele'de Zabıta Ekiplerinden Ramazan Pidesi Denetimi Başiskele'de Zabıta Ekiplerinden Ramazan Pidesi Denetimi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler
Mezarlıkta Kanlı Hesaplaşma: Üç Kadını Öldürdü, Savunması Şoke Etti Mezarlıkta Kanlı Hesaplaşma: Üç Kadını Öldürdü, Savunması Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor