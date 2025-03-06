Mezarlıkta Kanlı Hesaplaşma: Üç Kadını Öldürdü, Savunması Şoke Etti

Adana’da mahkeme, mezarlıkta işlenen vahşi cinayetin cezasını açıkladı. Sanık Şemsettin Erkuvan, 21 Ekim 2024’te Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda, oğlu Muzaffer Erkuvan’ın mezarını ziyaret eden Güldane Gerçek, annesi Şenay Gerçek ve ablası Gaye Gerçek’i tabancayla öldürmüştü.

ŞOKE EDEN SAVUNMA

Oğlunun intiharına inanmadığını ve suçlu olarak Güldane Gerçek’i gördüğünü söyleyen Erkuvan, mahkemede " Onları görünce ölen oğlum Muzaffer aklıma geldi ve tahrik oldum. Her şey bir anda oldu, vicdanınıza sığınıyorum" diyerek kendini savundu.

CEZASI BELLİ OLDU

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savcı sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 ila 3 yıl hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan Şemsettin Erkuvan’a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ek olarak 1 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: AA