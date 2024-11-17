Tekirdağ'da İki Kuzenin Sır Ölümü: Mezarlıktaki Aracın İçinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundular

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi Asri Mezarlığı'nda park halindeki hafif ticari araçtan silah sesleri yükseldi. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ARAÇTA ÖLÜ BULUNDULAR

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede araçta silahla vurulmuş olan ve kuzen oldukları öğrenilen Birkan İ. ve Berna İ.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılarak, detaylı inceleme yapıldı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, başlatılan soruşturma kapsamında iki kişinin yakınlarının ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA