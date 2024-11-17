Malatya'da Acı Olay! Kazaya Müdahale Eden İki Polis Tırın Altında Kaldı

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir tır devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü tırın altında kaldı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Kaynak: İHA