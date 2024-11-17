İstifa Edeceği İddia Edilmişti: Cemal Enginyurt’tan Yeni Açıklama

Demokrat Parti'nin bugün gerçekleştirilen 15'inci Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal yeniden genel başkan seçilirken Cemal Enginyurt ile Salih Uzun'un kongreye katılmaması istifa iddialarını beraberinde getirdi. Partiden istifa edeceği iddia edilen Enginyurt'tan yeni açıklama geldi.

İstifa Edeceği İddia Edilmişti: Cemal Enginyurt’tan Yeni Açıklama

Demokrat Parti'nin, bugün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Enginyurt yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" demişti. Enginyurt, bunun üzerinde sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

“Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız.”

Demokrat Parti'de Olaylı Kurultayın Ardından... Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'dan İstifa AçıklamasıDemokrat Parti'de Olaylı Kurultayın Ardından... Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'dan İstifa AçıklamasıSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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