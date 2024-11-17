Demokrat Parti'de Olaylı Kurultayın Ardından... Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'dan İstifa Açıklaması

Demokrat Parti'de yapılan genel başkanlık seçiminde Gültekin Uysal yeniden seçildi. Uysal, birçok delegenin oy kullanmadığı seçimde 765 oy aldı.

Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun'un partilerinden istifa edeceklerine ilişkin kulis bilgisini Gerçek Gündem duyurmuştu. İki isim partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

'DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Cemal Enginyurt, "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" ifadelerini kullanırken, Salih Uzun "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" diye konuştu.

Enginyurt ve Uzun, birkaç gün önce yaptıkları ortak açıklamada, kongre kararının "oldubitti" ile alındığını belirterek, "Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır. Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti’nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir. Sonuç itibarıyla yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA